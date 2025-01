Pochi giorni dopo la firma del tredicesimo difensore interista in stagione (Darmian in casa del Venezia) è arrivata anche quella del quattordicesimo nella serata di ieri, ovvero Denzel Dumfries. L'olandese ha firmato la rete del momentaneo 1-1, rafforzando il primato dell'Inter in campionato. Secondo in A è il Cagliari a 7, mentre nei top 5 in Europa ci sono a 8 Friburgo, Werder Brema e Crystal Palace.