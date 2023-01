Con quelli di ieri sono 24 i gol subiti fin qui dall'Inter in Serie A. Eguagliate le peggiori difese degli ultimi 25 anni, come quelle della stagione 04/05 e 14/15 (anche in quel caso 24 reti subite nelle prime 17 di campionato).

Troppi per una squadra che vuole puntare al vertice, ma a fare clamore è la differenza di rendimento del pacchetto difensivo tra le partite casalinghe e le trasferte. L'Inter ha infatti subito solo 4 gol in casa (uno contro Bologna e Cremonese, due contro la Roma) e ben 20 lontana da San Siro. In più l'Inter subisce gol da 13 trasferte consecutive, per trovare l’ultima trasferta con la porta inviolata in campionato bisogna tornare al 3 aprile dello scorso anno, nella vittoria sul campo della Juventus.