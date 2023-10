Piccola consolazione per Lautaro Martínez che, con il super gol siglato contro il Bologna, diventa il 3° giocatore nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol nelle prime 8 gare giocate dai nerazzurri in una stagione di Serie A, dopo Giuseppe Meazza (11 nel 1935/36) e Antonio Valentin Angelillo (16 nel 1958/59).