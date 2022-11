Hakan Calhanoglu ha già servito ben sette passaggi vincenti nelle sue ultime 10 presenze in casa in Serie A, più di ogni altro giocatore nella competizione considerando gli incontri casalinghi. La versione assist-man del turco si è già vista anche contro il Bologna: quella rossoblu è infatti l’unica avversaria contro cui il 20 nerazzurro ha sia segnato che fornito assist in ben due sfide di Serie A (nell’aprile 2018 e nel luglio 2020).