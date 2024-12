Titolare anche stasera nell'Inter che sfiderà il Cagliari all'Unipol Domus, Hakan Calhanoglu vuole chiudere il 2024 in bellezza conquistando una vittoria. Tre punti fondamentali per i nerazzurri in classifica ma anche a livello statistico per il turco che, in caso di risultato positivo, raggiungerebbe le 150 vittorie in Serie A.