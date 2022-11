Nicolò Barella è uno dei tre centrocampisti che hanno segnato più gol in questo campionato, essendo arrivato a quota cinque così come Mattia Zaccagni della Lazio. Il trascinatore dell'Inter ha ora nel mirino un record che resiste da 25 anni in casa nerazzurra: l’ultimo centrocampista dell’Inter in grado di segnare almeno sei gol nelle prime 13 partite della formazione lombarda in un torneo di Serie A è stato infatti Youri Djorkaeff nel 1997/98. Lo ricorda EMG Italy sulla base dei dati statistici raccolti da Stats Perform per Lega Serie A.