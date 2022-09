La bellissima rete su punizione di Nicolò Barella è forse l'unica nota positiva che l'Inter ha raccolto alla Dacia Arena. Come riportato da Opta, la squdara nerazzurra non segnava su punizione diretta in Serie A da oltre un anno (371 giorni): l'ultimo gol era quello di Federico Dimarco il 12 settembre 2021 contro la Sampdoria. Oltretutto, questo è il gol più veloce segnato da Barella in Serie A: il centrocampista nerazzurro ha partecipato a quattro gol (due reti e due assist) nelle ultime quattro presenze nella competizione.