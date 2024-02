Dopo i complimenti al Verona di Baroni, smontato e rimontato nel mercato di gennaio, Ivan Zazzaroni, sul Corsport, insiste ancora nel fornire alibi a Massimiliano Allegri, con la sua Juve in piena crisi.

"Hai voglia a ripetere che questa Juve è imperfetta: non appena si è avvicinata al vertice ha mostrato la sua effettiva sostanza tecnica - scrive il direttore del CdS -. Quando poi le viene a mancare il risultato, ottenuto non importa come, apriti cielo. Il risultato è tutto, e non solo alla Juve: modifica giudizi, clima, progetti, sposta montagne di pregiudizi. Le spiegazioni non servono. Chi le considera? Tuttavia provo ad aggiungerne una personalissima per dimostrare l’aleatorietà di certe valutazioni ad minchiam figlie di vittorie o sconfitte". E parla dell'attacco bianconero, tra le incognite legate a Chiesa e le aspettative su Yildiz.

"Chiudo con l’appunto degli appunti: Allegri non migliora i giocatori. Al secondo posto dietro l’Inter e davanti al Milan, all’Atalanta, alla Lazio, al Napoli e alla Roma con i vari Cambiaso, Gatti, McKennie, Yildiz, Miretti, Kostic, Alex Sandro e Weah chi era arrivato? Lo spiritosanto?", attacca Zazza.