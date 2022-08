Yeman Crippa, oro europeo dei 10mila metri, racconta a La Repubblica l'emozione per lo straordinario successo ma anche la passione per il calcio e l'Inter. "Ho iniziato con il calcio, da centrocampista, ma a correre ero solo io, i miei miti erano Eto’o e Stankovic, era il periodo in cui piangevo se l’Inter perdeva. Nel 2014 ho seguito gli Europei, ho visto la quattrocentista Grenot e il mezzofondista inglese Mo Farah, la voglia mi è venuta così. Certo che Jacobs a Tokyo ci ha fatto capire che anche noi azzurri potevamo, ma poi riuscire a vincere nella realtà è tutta un’altra cosa".