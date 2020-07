Il mercato resta sempre il nodo principale nelle discussioni tra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter. "La questione non è nuova - si legge oggi su Tuttosport - e si è già vista sia l’estate scorsa sia a gennaio: il tecnico vuole elementi esperti, magari già da lui allenati, che siano pronti per la missione immediata, ovvero vincere subito; l’Inter - che ovviamente vuole tornare ad alzare trofei, ma soprattutto competere nel tempo -, non esclude colpi del genere (vedi Young a gennaio, così come i tentativi per Dzeko e Giroud, entrambi per altro ancora nel mirino), ma vuole investire in particolare su giovani, di grande talento e prospettiva, come Hakimi, già pronto per calcare certi palcoscenici, o gli stessi Tonali e Kumbulla. Conte non boccia gli ultimi due, sia chiaro, ma, per vincere la Serie A, servono gente come Vertonghen, Vidal, Allan, Kessie o addirittura Kante. Questi, però, sono gli estremi. Nel senso che altri obiettivi combaciano, vedi Emerson Palmieri a sinistra".

Quanto a chi è già alla Pinetina, nonostante il Barcellona pressi ancora per Lautaro Martinez, "Conte preferirebbe dare il via libera ad altri elementi, come Skriniar o Brozovic, magari scambiati per arrivare a profili più funzionali alle sue idee".