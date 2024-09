"Bonini e Tardelli mi chiamano spesso. Ma c'è anche gente che ho cancellato dalla rubrica del telefono. Nel momento di difficoltà, sono spariti. Ma non fatemi fare i nomi, sono un signore". Il virgolettato è di Stefano Tacconi, intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della riabilitazione dopo le dimissioni dall'ospedale Molinette di Torino in seguito ad un grave quadro di ischemia arteriosa dell'arto inferiore destro.

Se potesse salire sulla macchina del tempo...

"Mi ritroverei in campo a giocare uno Juventus-Inter del passato. Il derby d'Italia è una partita unica, di gran lunga la mia preferita".

Pronostico scudetto?

"L'Inter resta favorita, ma i bianconeri, grazie a Koopmeiners e agli altri colpi, si sono avvicinati. Il valore della Juve sarà più chiaro dopo la sfida con il Napoli, che sulla carta sarà un'altra pretendente per il titolo: Conte è un vincente, lo dice la sua storia".