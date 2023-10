Puma e Lega Serie A presentano il nuovo pallone per la stagione invernale 2023/24. Sarà utilizzato durante tutte le gare di Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa e competizioni Primavera 1 TIM.

Tra i testimonial nella campagna "Play it like" ci sono Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. A livello tecnologico, si legge nella nota, "l'Orbita FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e aumenta la resistenza all'abrasione e all'usura, prolungando la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali".