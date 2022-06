Wilfried Gnonto è uno dei volti copertina di Italia-Germania. Anche per Mario Sconcerti. "L’uomo del nuovo inizio è un ragazzo di 18 anni di origini ivoriane, si chiama Gnonto ed è nato a Verbania, sul lago sotto le Alpi. È tozzo e tecnico, quindi quadrato, legato al suolo e velocissimo - si legge sul Corriere della Sera -. Ha più di trenta partite in maglia azzurra in tutte le nazionali giovanili. Fra pochi giorni andrà all’Europeo under 19. Ha creato l’azione del vantaggio italiano, sembrava il buon viaggio della vecchia fortuna di Mancini, poi Kimmich ha chiuso un po’ quella porta. Gnonto non è un salvatore ma è un ragazzo da aspettare, è una piccola speranza per tutto. È almeno una risposta giusta. In generale mi sembra stia diventando l’Italia di Tonali, da subito abbastanza imprescindibile".