Walter Sabatini è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per parlare di quanto avvenuto con il presidente della Salernitana , Danilo Iervolino , con il quale il rapporto si è chiuso negli scorsi giorni nonostante un'incredibile salvezza. "L'equivoco non sono mai stato io nel calcio, lo sarà presto lui. Io nel calcio ci sono da trent'anni - dice Sabatini -. Non ho detto che Iervolino deve pagare per forza le commissioni. Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale con me. E' una caduta di stile, anche se lì di stile ce n'è veramente poco".

Si parla poi dei giovani in Italia, soprattutto del caso di Wilfried Gnonto, a cui Mancini ha dato fiducia in azzurro. "Mancini ha dato immediatamente fiducia a un ragazzino che ha fatto una decina di gol in Svizzera. Qualcuno mi parlava dell'esplosività di questo giocatore, Mancini gli ha dato la chance e ha risposto immediatamente - dice ancora Sabatini -. In Italia c'è meno possibilità per i ragazzi e quindi mettono la testa altrove. Gnonto ha messo la maglia della nazionale, ma non focalizzerei tutte le attenzioni su di lui per parlare del movimento giovanile in Italia. Il problema da noi sono i risultati che vengono sempre drammatizzati. Quando si perde i primi a pagare sono i giovani".