Walter Sabatini, in una lunga intervista a La Repubblica, va in controtendenza rispetto alle dichiarazioni di diversi addetti ai lavori o semplici osservatori che spingono sul tasto della mancanza di giocatori italiani tra i titolari in Serie A. "Ci fossero e anche bravi, giocherebbero. Se l’Udinese che è una società saggia mette in campo 8-9 stranieri non è perché trascura i giovani, ma perché gli stranieri hanno più qualità. Smettiamola con questi slogan. L’Italia non vai ai Mondiali, e mi dispiace, non perché non fa esordire i giovani, ma perché ha giocato male, i titolari hanno sbagliato i rigori e perché la condizione atletica era scarsa".