Mateo Retegui è tornato in Argentina e ha subito messo un marchio con il Tigre, segnando al 96' una rete decisiva per battere il Lanus. "Sono molto felice per tutto quello che mi sta succedendo - ha dichiarato dal Sudamerica l'attaccante -. Devo ringraziare tante persone: Mancini, per l’opportunità, Martínez, per avermi dato la possibilità dimettermi in luce e i miei compagni per avermi aiutato ogni giorno ad essere un giocatore e una persona migliore. Mi è capitato di non giocare nell’Estudiantes, mi è successa la stessa cosa al Talleres... Qui al Tigre sono riuscito a trovare il posto ideale per essere felice. Non posso dimenticare la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. Ho dimostrato che se uno ha umiltà e spirito di sacrificio le soddisfazioni prima o poi arrivano. L'Italia? Non è stato difficile prendere la decisione, dire di sì all’Italia. La verità è che quando mi hanno chiamato ero molto convinto di accettare.