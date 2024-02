In vista della partita contro l'Inter, Daniele De Rossi ha concesso un giorno di riposo ai giocatori della Roma dopo la vittoria sul Cagliari e oggi riprenderà a lavorare a Trigoria. Il Corriere dello Sport segnala progressi per Chris Smalling, per il quale saranno fondamentali i prossimi giorni in chiave convocazione. Se non tornerà coi nerazzurri, lo farà col Feyenoord in Europa League.

In compenso è pronto Renato Sanches, pienamente recuperato, mentre non preoccupano gli acciacchi per Pellegrini, Llorente e Angeliño.