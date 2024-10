La tanta pioggia caduta in questi giorni su Milano non rovinerà lo spettacolo del derby d'Italia. Ad assicurarlo è Giovanni Castelli, agronomo di Serie A e B, dal 1990 responsabile del terreno del Meazza: "Non vedo problemi, San Siro ha un impianto di evacuazione dell'acqua dal campo di gioco unico nel suo genere in Italia. Poi dipende sempre dalla quantità di precipitazioni, ma non mi pare ci sia il rischio di un nubifragio", ha spiegato a Tuttosport.

Qualche problema, invece, potrebbe sorgere per Milan-Napoli, in programma tra due giorni alla scala del calcio: "Per quella partita il campo potrebbe non essere in condizioni ottimali, stasera a fine gara qualche danno ci sarà, ma faremo comunque il miracolo, anche se il tempo a disposizione è quello che è. Abbiamo già predisposto di iniziare a lavorare subito dopo Inter-Juve: lo faremo per 36 ore in modo continuativo, per garantire la migliore praticabilità possibile anche alla gara successiva".