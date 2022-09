L'Inter supera senza affanni il Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions. Migliore in campo per la Gazzetta dello Sport è Dzeko (7), autore di gol e assist. Stessa valutazione per Dumfries, autore del raddoppio, e per Brozovic, tornato "iperattivo". Mezzo gradino sotto ci sono i vari Onana, Acerbi ("Esordio coi fiocchi"), Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Inzaghi. Sufficienti tutti gli altri, nessun bocciato.