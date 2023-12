Partita difficile per l'Inter, in emergenza in alcuni settori del campo, ma condotta in porto molto bene dai ragazzi di Inzaghi. Le pagelle della Gazzetta dello Sport confermano l'ottima prova nerazzurra: 7 all'Inter, stesso voto per Inzaghi. Il migliore? Barella (8): "Impressiona per continuità e pulizia tecnica".

Molto bene (7,5) anche Bisseck ("Gol pesantissimo"), Acerbi e Mkhitaryan; 7 per Bastoni; 6,5 per sommer, Darmian, Carlos Augusto e Arnautovic. Nessun bocciato, il minimo lo prendono Thuram, Calhanoglu e Asllani con 6. Senza voto Frattesi, Sanchez e Klaassen entrati nel finale.