Partita al cardiopalma a San Siro, con un'Inter sciupona e quindi a rischio fregatura fino al 97'. Le pagelle del Corriere dello Sport premiano Lautaro e Dimarco, i protagonisti dell'unica rete del match. Diversi gli elementi sotto al 6.

S. Inzaghi (all.) 6 Non fa turnover per non rischiare sorprese. La partita, però, non va subito nella direzione auspicata. I tre punti arrivano sì, ma la bontà delle scelte di ieri si misurerà tra Arsenal e Napoli.

Sommer 7 Indovina lo spazio nel quale buttarsi sul tiro ravvicinato di Oristanio, molto reattivo sulla botta di Pohjanpalo: due interventi preziosi.

Pavard 6 Ammonito nel primo tempo, ma resta (stranamente) in campo per 90’. Non dà ancora l’idea di una grande solidità, ma nemmeno di andare troppo in sofferenza.

De Vrij 6 Pohjanpalo lo costringe a corrergli dietro in diverse zone del campo. Fa tutto sommato bene il suo lavoro.

Bastoni 5,5 Disattento in più di un’occasione: Sommer lo salva sia su Oristanio che su Pohjanpalo. Esce per crampi.

Bisseck (25’ st) 5 La mano di Sverko al 97’ lo salva dalla frittata che stava per costare la vittoria.

Dumfries 6,5 Si dà molto da fare: alle volte pasticcia un po’, ma crea spesso buoni presupposti per i nerazzurri.

Barella 5,5 Si allarga spesso a creare superiorità sulla fascia per dare spazio a Dumfries. Sembra gli manchi freschezza.

Calhanoglu (26’ st) 6 Torna in campo e Inzaghi tira un bel respiro. Si fa subito vedere con un gran destro da fuori. Rientro determinante.

Zielinski 6 Il ruolo da mediano non gli garba più di tanto, ma lui lo occupa con disponibilità e abnegazione, soprattutto in fase difensiva.

Frattesi (39’ st) sv

Mkhitaryan 5,5 Troppo morbido quando calcia centralmente la precisa assistenza di Dumfries. È impreciso e sotto ritmo: avrebbe bisogno di rifiatare di più.

Dimarco 7 Aveva servito l’assist per il gol annullato a Mkhitaryan. Mette tutto apposto poco dopo: cross perfetto per Lautaro che deve solo spingerla in rete. La partita, di fatto, la decide lui con una pennellata delle sue.

Darmian (32’ st) sv

Lautaro Martinez 7 E al 249º giorno si sbloccò a San Siro in campionato, mettendo in carreggiata una partita che si stava complicando molto. Un’occasione vera, un gol.

Taremi (26’ st) 6 Ha un paio di occasioni in contropiede, ma non viene servito a dovere dai compagni.

M. Thuram 5 Stavolta è a secco in quanto a killer instinct: spreca tre grosse occasioni anche per un eccesso di egoismo. Doveva riposare, ma alla fine resta in campo per tutta la gara.