Le pagelle del Corriere dello Sport, dopo Roma-Inter 0-1, premiano ovviamente Lautaro, ma sottolineano anche le prove di De Vrij e Frattesi. Dimarco stranamente poco preciso.

S. Inzaghi (all.) 6,5 È costretto a due cambi nella prima mezz’ora, in una partita molto equilibrata e insidiosa. Alla fine la sua Inter trova la vittoria con una ripartenza efficace e quel solito spirito battagliero che la contraddistingue. Quarta vittoria consecutiva, i nerazzurri continuano a inseguire il Napoli capolista.

Sommer 6,5 Il palo lo grazia sulla respinta goffa dopo il cross di Pellegrini, poi sempre sul capitano giallorosso chiude la porta con un intervento decisivo. Bravo nel finale su Soulé.

Pavard 6,5 Attento e reattivo a stringere la marcatura su Dovbyk. Non lascia grandi spazi sulla destra.

Acerbi 6 Dopo un allungo è costretto a chiedere il cambio.

De Vrij (27’ pt) 7 Entra bene fermando Dybala. Ancora meglio quando di tacco blocca un diagonale in area per Dovbyk, nell’azione precedente al gol.

Bastoni 6 Dybala lo mette in apprensione, lui non commette sbavature.

Bisseck (27’ st) 6 Non fa errori.

Darmian 5,5 Si lascia sorprendere in un paio d’occasioni e spende un fallo tattico su Zalewski che lo costringe al giallo.

Dumfries (27’ st) 6 Si crea un’ottima occasione da gol, ma il suo diagonale viene respinto da Svilar.

Barella 6 Non è ancora al massimo, attento quando prende il posto in regia dopo il ko di Calhanoglu.

Calhanoglu sv Problema muscolare, la sua partita dura meno di un quarto d’ora.

Frattesi (12’ pt) 7 Caparbio a recuperare il pallone su Zalewski e a innescare l’azione del vantaggio.

Mkhitaryan 6 Copre, difende gli spazi, lotta sulle seconde palle senza mai fermarsi.

Dimarco 5,5 Spinge meno del solito. Commette qualche errore in impostazione.

L. Martinez 7 Riecco il Toro affamato di gol. E ringraziando l’assist di Celik scaraventa con tutta la rabbia possibile quel pallone alle spalle di Svilar. Eguagliato Nyers a quota 133 gol come miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter.

Correa (27’ st) 6 Non ha occasioni e si prende un giallo. Buon lavoro in fase difensiva.

Thuram 6 Scalda i guanti di Svilar dopo cinque minuti. Presenza essenziale per aprire varchi ai compagni.