La direzione arbitrale di Marco Guida in Inter-Lazio è stata, secondo il Corriere dello Sport, "più che sufficiente" con una "gestione tecnico-disciplinare accettabile". L'episodio chiave da moviola è quello che porta al 2-1 nerazzurro: "Pedro in contropiede, Brozovic cerca il pallone, immagini non nitidissime, l’impressione è che il nerazzurro tocchi solo il piede destro dello spagnolo. C’era il fallo, il pallone però finisce a Felipe c he crossa (vantaggio?). Ancora, ma siamo sicuri fosse l’APP che porterà alla rete di Gosens?", si legge.

Giusto, infine, annullare l'1-0 dei padroni di casa siglato da Mkhitaryan: Correa è in offside prima di servire il pallone all'armeno, ha una spalla più avanti della linea difensiva laziale, come rilevano a Lissone.