Il Corriere dello Sport promuove col 6 l'arbitraggio di Doveri, ma la sua direzione viene definita "non cristallina". Ok nei due casi complicati, ma lascia a desiderare la gestione dei cartellini.

Regolare il gol di Thuram del 2-0, visto che il francese non tocca il pallone con il braccio, e non c'è contatto tra Mkhitaryan e Ondrejka in area nerazzurra, con il parmense che resta a terra senza ragione.

"Solita vita spericolata in bilico sui cartellini - si legge -. Saranno 5 alla fine, ma certo ne ha lasciati parecchi per strada. Come quello a Valenti, che colpisce Asllani nel tentativo di prendere il pallone, oppure quello a Calhanoglu, che colpisce Hernani (fra l’altro, si mette anche mano al taschino, gli veniva anche bene visto che un fallo simile aveva appena ammonito Almqvist). Al limite il giallo per Zalewski: entrata su Pellegrino brutta brutta", si legge. Ma in realtà il polacco, dopo aver pure toccato il pallone, ritrae la gamba e il contatto arriva con lo stinco...