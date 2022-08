Doppio ex della sfida tra Lecce e Inter è Francesco Moriero , oggi intervistato da Tuttosport . "L’Inter dovrà affrontare l’impegno con la massima concentrazione dopo le uscite estive in cui ha palesato qualche problema. Il Lecce avrà dalla sua 20mila abbonati e il sold out al Via del Mare. Ci sarà tantissimo entusiasmo. Gli ospiti partiranno favoriti, ma dovranno guadagnarsi su un campo infuocato i tre punti".

Moriero non ritiene comunque preoccupanti gli stop in pre-season. "Quando poi inizia il campionato la mentalità del calciatore cambia", dice. "Gli obiettivi dell'Inter? Ogni anno deve giocare per vincere lo scudetto. I nerazzurri si giocheranno il campionato con Milan e Juventus. Tutte e tre le squadre sono obbligate a puntare al tricolore, è matematico. Lukaku? Tanta roba, farà differenza nell’Inter e in Serie A. Con Lautaro formerà una coppia formidabile".

Moriero sottolinea anche l'importanza di tenere Skriniar. "Ma è la società che decide, anche tenendo conto di altre questioni. Se però la difesa resta quella dell’anno scorso, è un reparto collaudato. Dumfries? Grande giocatore". Ma se si dovesse cedere c'è un nome che a Moriero piace. "Lazzari è un giocatore sottovalutato, a me è sempre piaciuto: possiede tantissima corsa e ottimi spunti. Ma da quella parte c’è anche Bellanova. Io credo molto in questo ragazzo: ha spinta, tecnica, dribbling, capacità importanti. Secondo me è un giocatore che avrà grande futuro. L’Inter dovrà puntarci".