Kalidou Koulibaly confida in Conte per rivedere il Napoli ai vertici della Serie A dopo il flop dell'ultima stagione. Le parole del senegalese al Corriere dello Sport.

Lei ha 33 anni ma è ancora un gigante e un leader, il totem del Senegal: s'è mai pentito della scelta di un anno fa?

"Mai. Sono molto felice dal punto di vista personale e soprattutto sportivo. Mi dicono spesso che potrei giocare in Europa e che il campionato arabo è troppo facile, ma nulla lo è stato. Basta scorrere l'elenco dei campioni che giocano in Saudi: Mané, Brozovic, Firmino, Benzema, Mahrez, Milinkovic, Neymar e tantissimi altri".



A cosa può ambire il Napoli?

"So che Conte li sta massacrando (ride). Ma lui sa come riportare il Napoli in alto: quantomeno in Champions e ai primi posti. E poi spero a sognare ancora".



Le piace la nuova Serie A da lontano?

"Bellissima: basti guardare il livello dell’Inter, il mercato della Juve, la crescita di Roma e Lazio, le grandi cose fatte da Bologna e Atalanta. E poi, beh, ci sarà il ritorno del Napoli: sarà un grande campionato".