Nel giorno del Derby di Milano La Gazzetta dello Sport stuzzica con tre domande Senad Lulic, ex capitano della Lazio che nella sua esperienza nella Capitale ha potuto lavorare sia con Simone Inzaghi che con Stefano Pioli.

Lulic, come approccia di solito Inzaghi ai derby?

"Simone è sempre carico, elettrico, specialmente in una partita come il derby. Lo vedevamo lì fare avanti e indietro in continuazione, chiamare sempre la giocata. Lui vive nel suo mondo, non riesce proprio a stare tranquillo durante una partita. Figurarsi per una sfida così speciale".

Nell’approccio al match, è più attento alle cose da fare o a come limitare l’avversario?

"È maniacale nel suo lavoro, è la sua passione, è la sua vita. Ha una fame incredibile cresce di anno in anno. È legatissimo al suo staff, di cui si fida ciecamente. In queste sfide preparano tutto nei minimi dettagli, passano serate intere a vedere e rivedere le partite per capire in cosa si può fare la differenza".

È differente da Pioli?

"Stefano per noi era un padre, Simone un amico o un fratello. Sono felice di gustarmi questa partita con serenità. Conoscendoli, saranno in tensione per tutto il giorno".