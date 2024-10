Una direzione promossa dopo le polemiche per la Champions League. Marco Guida risponde alle critiche con un'ottima prova in Inter-Juventus, come riporta anche Gianpaolo Calvarese su Tuttosport. "La sua direzione del derby d’Italia è senza sbavature dal punto di vista tecnico. Corretta anche la gestione disciplinare: Guida parte con una soglia alta, tutti i provvedimenti assegnati in seguito sono giusti", il giudizio sulla partita del direttore di gara.