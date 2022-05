L'incontro con il legale di Lukaku per parlare del futuro del belga potrebbe essere l'occasione per ragionare anche di altre situazioni. Sebastian Ledure è infatti anche l'avvocato a cui si è rivolto Stefan De Vrij per la causa con la SEG, la sua vecchia agenzia. Il contatto, spiega Tuttosport, gli fu passato proprio dall'attaccante ed ex compagno di squadra. Ora con Ledure si potrebbe parlare anche del rinnovo del difensore olandese. "Dopo la scomparsa di Mino Raiola non è ancora emerso il nome del nuovo agente che seguirà De Vrij, ma non va dimenticato che col compianto procuratore c’era «solo una stretta di mano e nulla di scritto», secondo quanto dichiarato dallo stesso Ledure a FcInterNews a metà aprile - riporta ancora Tuttosport - . Per ora il legale, conscio di una situazione sicuramente complicata, non vuole sbilanciarsi per evitare speculazioni. Ma la partita per il suo assistito, pardon, per il suo cliente, è appena agli inizi".