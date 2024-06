In una notte Lautaro Martinez ha detto sì. Mettendo fine ad una soap opera che, a quanto pare, godeva già di un vasto pubblico, ora deluso per il mancato "tira e molla" come lo definisce Tuttosport che spiega come sia arrivata la fumata bianca: "L'Inter nell’incontro di giovedì mattina col suo agente Alejandro Camaño era stata chiara" a proposito dell'impossibilità di superare i 10 milioni, cifra raggiungibile peraltro con i bonus. La palla è passata da Camaño al diez "che ha sciolto le riserve già ieri mattina" per un sì che lo vede sposare la sua Inter fino al 2029.

Intesa che "verrà ratificata nei prossimi giorni, magari dopo l’assemblea dei soci in programma martedì 4 giugno" fa sapere il quotidiano torinese che precisa: l'accordo "non prevederà la presenza di alcuna clausola di rescissione: l’Inter non voleva metterla, Lautaro, che diventerà così il giocatore più pagato dell'Inter, non l’ha chiesta".