Zlanta Ibrahimovic e Romelu Lukaku si ritroveranno quest'oggi alla "Friends Arena" a Solna, a Stoccolma per la sfida tra Svezia e Belgio in programma alle 21. Come ricorda Tuttosport sono passati due anni dal famoso derby di Coppa Italia in cui i due si confrontarono testa a testa, prima di insultarsi reciprocamente, gara terminata 2-1 con una punizione vincente di Eriksen dopo un rosso comminato allo svedese.

I due, nonostante ci sia un possibile incrocio di Champions ancora in ballo, non si incontreranno sicuramente in questat stagione con i club. Ibrahimovic, infatti, non è in lista Uefa.

I due furono immortalati in un murales accanto al Meazza, ma alla fine quel disegno è stato cancellato dopo l'addio di Lukaku all'Inter.