Presente questa sera sulle tribune di San Siro, il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti avrà molte cose da appuntarsi guardando Inter-Juve. In campo ci saranno tanti osservati speciali, a partire da quel Nicolò Barella che ora sta ritrovando il 100% della forma dopo aver saltato le ultime due convocazioni per problemi fisici. Gli occhi del tecnico toscano - si legge su Tuttosport - si poseranno soprattutto su Federico Dimarco e Andrea Cambiaso, avversari dopo aver ben figurato da quinti nelle ultime uscite in azzurro. Ci sarà, inoltre, il confronto a distanza tra i due centrali Bastoni e Gatti, senza dimenticare la voglia di Locatelli e Di Gregorio di mettersi in mostra per scalare le gerarchie.