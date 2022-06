La prima offerta di 50 milioni è stata rispedita al mittente: l'Inter, per Milan Skriniar, ne chiede almeno 80. Ma secondo Tuttosport, visti gli ottimi rapporti tra i club, un accordo alla fine verrà trovato. L'indizio arriverebbe dall'incontro tra Ausilio e Ramadani per Milankovic: i nerazzurri intendono cautelarsi qualora lo slovacco lasciasse Milano: il serbo va in scadenza nel 2023 e questo dettaglio costringe Commisso a valutare la sua cessione. Peraltro, come ricorda il quotidiano torinese, Marotta ha già in mano il sì di Bremer, mentre Pinamonti potrebbe entrare proprio nell'affare Milenkovic: a quel punto, vista la valutazione di 25 milioni del giovane attaccante, sarebbe la viola a dover mettere sul tavolo un sostanzioso conguaglio.