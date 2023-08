Alexis Sanchez potrebbe essere un cavallo di ritorno per l'attacco dell'Inter. Ma a una condizione, come riporta oggi Tuttosport.

"Il Niño Maravilla frigge all’idea di tornare a Milano e ha deciso di rifiutare ogni offerta in attesa che le condizioni per il suo ritorno a casa possano maturare. L’importante - ma su questo l’interessato verrà ampiamente catechizzato - è che lo spirito sia quello di accettare il fatto di essere la quarta punta nelle gerarchie, particolare non secondario trattandosi di un giocatore che ha lasciato l’Inter proprio perché troppo allergico al precariato".