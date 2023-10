Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, continua a lavorare per trattenere almeno una delle squadre di Milano al Meazza. Più l'Inter che non il Milan, che sta andando decisamente verso San Donato. "Ma l’idea di rinnovare in solitaria San Siro non entusiasma l’Inter - riporta il quotidiano -.

Per motivi legati all’età quasi secolare del primo anello. E perché non esiste una prospettiva davvero precisa su quello che potrebbe ottenere il Comune per escludere il vincolo, altro ostacolo che rischia di diventare insormontabile. Per questo l’Inter continua a tenere aperti i contatti per la costruzione del suo stadio a Rozzano".