Come ricorda anche Tuttosport, è scaduta ieri l’opzione in favore dell’Inter per prolungare fino al 30 giugno 2023 l’accordo di Andrea Ranocchia. "Il difensore, 34 anni, all’Inter dal 2011 con 225 gare disputate, aveva rinnovato la scorsa estate per una stagione - si legge -. Questo mancato prolungamento non esclude comunque che le parti possano aggiornarsi a fine stagione e valutare se continuare ancora insieme o dirsi definitivamente addio".