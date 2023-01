Tuttosport insiste sul nome di Perr Schuurs per la difesa dell'Inter della prossima stagione. Serve infatti, scrive il quotidiano, un eventuale sostituto non solo per la posizione di Skriniar, ma anche considerando che Acerbi è in prestito con diritto di riscatto e che De Vrij tentenna sulla proposta di rinnovo. "L’olandese vorrebbe infatti provare un’esperienza all’estero e sa bene da svincolato di avere mercato: in tal senso si sarebbe già fatto avanti il Villarreal oltre a un paio di squadre in Premier ma non di prima fascia".