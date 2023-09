Nel derby Inzaghi potrebbe riproporre lo stesso undici titolare che non ha deluso in queste prime tre giornate. Sicuramente uno che scalpita per entrare nello scacchiere nerazzurro è il difensore Benjamin Pavard. Il francese è andato in panchina contro la Fiorentina, non ha debuttato in campionato, sicuramente per i pochi allenamenti alla Pinetina. Come spiega Tuttosport ancora non è entrato negli automatismi del gioco di Simone Inzaghi per questo motivo lo aspettava ad Appiano Gentile il prima possibile. Non sarà facile sostituire Darmian che si è sempre fatto trovare pronto e nel momento di difficoltà, cioè dopo l’infortunio di Skriniar ha sempre disputato ottime gare. Ovviamente nessuna scelta sarà definitiva, tutti si alterneranno spesso. Pavard sarà importante anche nel momento in cui riposerà Bastoni. Spettatore delle prestazioni di Pavard sarà anche il ct francese Didier Deschamps. Fino ad ora lo ha sempre schierato come terzino destro, d’ora in poi lo osserverà anche come difensore di centro-destra in un reparto a tre.

Daniele Luongo