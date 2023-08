L'Inter punta forte su Benjamin Pavard. Della trattativa scrive oggi Tuttosport, che si esprime dando alla riuscita della trattativa grandi possibilità. "Offerta non ancora accettata soltanto perché i tedeschi, nonostante il francese vada in scadenza nel giugno 2024, vogliono tirare fino all’ultimo sul prezzo - si legge sul quotidiano, secondo cui sul tavolo ci sarebbero 25 milioni più bonus per sfiorare i 30 -. La forbice tra domanda e offerta è piccola come prova l’indiscrezione sul fatto che Pavard stasera non dovrebbe scendere in campo nella prima gara di Bundesliga a Brema con il Werder (al suo posto Mazraoui). Sulla trattativa si respira aria di forte ottimismo: primo perché tra i due club i rapporti sono ottimi (hanno appena chiuso l’affare Sommer), secondo perché l’Inter ha dimostrato, sia ai bavaresi, sia a Pavard, quanto sia fortemente determinata nel chiudere l’affare in tempi brevissimi".

L'arrivo del francese "cancellerebbe il dolore per l’epilogo della storia di amore con Skriniar".