Una delle idee per la pausa Mondiale in casa Inter è quella di un trasferimento al caldo. "Milan e Inter a Dubai durante il Mondiale? Ora è più che un’ipotesi", scrive Tuttosport, secondo cui "fino a un paio di settimane fa, l’Inter non prevedeva questa eventualità ma negli ultimi giorni l’orientamento del club è cambiato durante le riunioni fatte per analizzare il rendimento della squadra. Oggetto di valutazione è la preparazione: che qualcosa non sia andato per il verso giusto è sotto gli occhi di tutti, anche se in base ai dati in possesso dello staff di Simone Inzaghi non ci sarebbero allarmi da evidenziare".