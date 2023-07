André Onana lascia l'Inter per passare al Manchester United. La sua ultima giornata è stata un po' travagliata: come racconta Tuttosport, ha dovuto cambiare scalo per mancanza di slot liberi e quindi non si è potuto congedare da Milano, magari coi tifosi presenti.

A lasciare la squadra, per 51 milioni di euro più 4 di bonus, è un "leader nato, centrocampista tra i pali, saracinesca. Col suo carisma, la sua visione di gioco, il modo di intendere il calcio e ovviamente qualche parata felina, Onana è risultato sicuramente decisivo per l’Inter - riporta Tuttosport - A Milano Andrè lascia un pezzo di cuore e non solo. Dato che il suo progetto, dopo aver portato tutta la famiglia nel capoluogo lombardo (quando stava ad Amsterdam, i cari vivevano negli Usa) sarebbe stato quello di fermarsi e di provare di fare la storia con l’Inter. Adesso invece, dopo solo una stagione, la nuova avventura in Premier. Impossibile per la società vice campione d’Europa rifiutare le sterline dei Red Devils, lo stesso vale anche per il camerunese".