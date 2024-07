Si giocherà questa sera Olanda-Italia, gara fondamentale per le qualificazioni europee di calcio femminile nel gruppo 1. Le azzurre sono al terzo posto del raggruppamento a quota a quota 5 punti, come la Norvegia e a due punti dall'Olanda.

"Abbiamo il loro stesso obiettivo – dice il ct Soncin –: vogliamo vincere per qualificarci quanto prima sapendo che affrontiamo una squadra con valori importanti. Non abbiamo ancora vinto in trasferta? Non credo alla sfortuna, siamo sempre noi i responsabili di quello che accade. In Finlandia potevamo gestirla meglio e in Norvegia abbiamo avuto l’occasione per chiuderla allo scadere".

Per quel che riguarda la formazione titolare, secondo Tuttosport non dovrebbero esserci nerazzurre in campo. La formazione dovrebbe essere un 4-3-3 con Giuliani in porta, Bartoli, Lenzini, Linari e Di Guglielmo in difesa, Caruso, Giugliano e Greggi a centrocampo, Cantore, Giacinti e Bonansea davanti. In panchina, quindi, Cambiaghi.