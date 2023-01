Simone Sozza è l'arbitro scelto dal designatore Gianluca Rocchi per Inter-Napoli. Nato a Milano, così in Campania hanno storto il naso per la scelta. "Non è bastato uscire da San Siro lo scorso aprile con i complimenti di Josè Mourinho al termine di Inter-Roma - scrive Tuttosport - Sozza è iscritto presso la sezione di Seregno, che si trova a 25 chilometri dal capoluogo lombardo, in provincia di Monza Brianza. Ma ormai è un distinguo ininfluente perché non esistono più preclusioni regolamentari geografiche. E a questo punto non dovrebbero più nemmeno esserci dubbi di opportunità. Sozza, 35 anni, viene considerato il giovane più promettente (curiosamente nelle prime posizioni c’è anche un altro fischietto lombardo, il 32enne comasco Andrea Colombo ). Il designatore Gianluca Rocchi , impegnato a favorire un inevitabile ricambio generazionale, deve puntare sugli emergenti anche nei big-match per garantire un futuro alla classe arbitrale italiana".