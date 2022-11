Continuano le voci riguardo un possibile ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan. "La sua voglia di tornare nel Paese della moglie potrebbe essere ulteriore spinta per vestire nuovamente la maglia rossoblù- scrive Tuttosport -. La sua ultima esperienza a Cagliari è recentissima, del 2021, quando si lasciò con una vena polemica e non certo per colpa della società, quanto per determinate situazioni contingenti che mal si amalgamavano con certe regole comportamentali imposte giustamente dai quadri dirigenziali. Nainggolan anche ad Anversa ha avuto attriti con la società, che lo ha escluso con un comunicato scarno.