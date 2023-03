Per definire l'attacco dell'Inter del prossimo anno potrebbero esserci movimenti sul mercato, ma anche un ricorso a forze interne, oggi tra i tesserati nerazzurri ma in prestito altrove. Tuttosport ricorda infatti che al momento ci sono Satriano all'Empoli mentre in B sta andando molto bene Mulattieri al Frosinone. A Bari, invece, sta provando a rilanciarsi Esposito.