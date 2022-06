Ad oggi si è più concentrati sul belga perché il tempo stringe, se si vuole sfruttare il Decreto Crescita. Oggi è previsto un nuovo contatto col Chelsea, nel frattempo bisogna però trovare come far spazio nel monte ingaggi, scendendo da 150 a 130-135 milioni di euro di euro. In parte si scenderà dicendo addio a Vidal e Sanchez, daranno un risparmio gli addii di Ranocchia, Kolarov, Vecino e Perisic e il rinnovo al ribasso di Handanovic, ma in entrata ci sono Mkhitaryan, Asllani e Onana. Se non si procede con altri addi, il totale salari sarà pressoché uguale.

Per mantenere in rosa Martinez dovrà lasciare uno tra Correa e Dzeko. In più si lavorera sugli esuberi: Pinamonti e Sensi, a cui si aggiungerà la cessione "pesante". Skriniar è l'indiziato: c'è il PSG (offerta da 50 milioni più bonus ritenuta bassa) e anche il Chelsea, "che però - segnala Tuttosport - vorrebbe uno sconto, vista la disponibilità per Lukaku".