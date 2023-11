Manuel Locatelli continua nella sua corsa contro il tempo per esserci in vista di Juventus-Inter. Manca un ok dei medici dopo la micro infrazione della decima costa, leggermente scomposta, rimediata contro il Cagliari.

Nelle prossime 48 ore dovrebbe effettuare nuovi esami, come spiega Tuttosport. Lo staff medico sta lavorando per personalizzare una sorta di protezione, un corpetto che possa proteggere la zona infortunata. Se non ce la farà, in pole per sostituirlo c'è Nicolussi Caviglia.