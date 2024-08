Dopo le tante settimane in cui di Giovanni Leoni si è parlato soprattutto in ottica Inter, adesso del difensore centrale della Sampdoria si parla in particolar modo per l'interesse del Parma.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, gli emiliani avrebbero fatto la loro offerta: 5 milioni più 3 di bonus ai blucerchiati, che hanno chiesto di più.