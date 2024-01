C'è un filo rosso che collega Lautaro Martinez e Diego Milito. L'esordio del "Toro" nel Racing sostituendo il Principe, la trattativa con l'Inter con Milito ds del club di Avellaneda, il legame ormai fortissimo coi nerazzurri, nonché tra loro due direttamente.

Una storia che oggi Tuttosport racconta sottolineando un dato interessante: a Lautaro mancano pochi gol per arrivare al settimo posto dei marcatori all-time del club. Per farlo deve superare i 133 gol di Nyers. Può farcela già nella stagione in corso solo se supererà i 30 gol messi a segno da Milito nel 2009/10. Dovesse arrivare a 31 riprenderebbe l'apolide protagonista degli anni '50, a 32 sarebbe già oltre.

Martinez punta anche un altro record, quello delle 36 reti di Higuain e Immobile, primatisti nel singolo campionato. E ovviamente ha come obiettivo quello di diventare una bandiera interista, ragion per cui a breve dovrebbe firmare fino al 2028 un accordo da 8 milioni a stagione più bonus.