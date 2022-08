Alessandro Bastoni è diventata la principale garanzia in difesa per Simone Inzaghi. Dopo un periodo a inizio estate in cui sembrava possibile un suo addio per raggiungere Antonio Conte al Tottenham, ora è il giocatore del pacchetto arretrato (guardando ai titolari) su cui più si può fare affidamento. Questione, anche di mercato. Sia Stefan De Vrij che Milan Skriniar, ricorda Tuttosport, hanno il contratto in scadenza a giugno 2023.